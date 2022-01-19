Блінкен пояснив майбутній візит до Женеви, де він зустрінеться з Лавровим

Держсекретар США Ентоні Блінкен пояснив свій візит до Женеви (Швейцарія), де він зустрінеться з главою міністерства закордонних справ (МЗС) Російської Федерації Сергієм Лавровим.

"Я їду до Києва та Берліна, де зустрінуся з нашими партнерами та союзниками, а потім із моїм російським колегою (головою МЗС РФ Сергієм Лавровим – ІФ) у Женеві. Це дипломатична спроба знизити напруженість навколо неспровокованого нарощування російської військової могутності біля кордонів України", – написав Блінкен у мікроблозі Тwitter у ніч на середу.

Як повідомлялося, держсекретар США Ентоні Блінкен після поїздки цього тижня на Україну та у ФРН проведе зустріч із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим у Женеві.

Раніше у вівторок держдепартамент оголосив, що з 18 до 20 січня Блінкен здійснить поїздку до Києва та Берліна. 19 січня у нього заплановані переговори з президентом Володимиром Зеленським та головою МЗС Дмитром Кулебою 19 січня, а 20 січня Блінкен вирушить до Берліна, де у нього намічено зустріч із головою МЗС ФРН Анналеною Бербок.