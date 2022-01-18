США не має планів направляти додаткові сили в Україну

Командування США не має наміру направляти додаткові сили в Україну, де наразі функції інструкторів виконують службовці Національної гвардії штату Флорида, заявив у вівторок представник Пентагону Джон Кірбі.

"Наразі немає планів розміщувати додаткових військових у рамках ротації в Україні", - сказав він на брифінгу.

При цьому він нагадав, що службовці Національної гвардії штату Флорида в рамках ротації займаються тренуванням і консультаціями місцевих сил в Україні. Кірбі пояснив, що планів змінювати характер їхньої місії також немає.

"Ми продовжимо шукати способи допомогти Україні захищати себе, що передбачає додаткову допомогу у сфері безпеки, але знову-таки - сьогодні нічого оголосити (нового - ІФ)", - додав він.