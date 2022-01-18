Перший політ американського туристичного корабля до МКС перенесено на місяць - NASA

Політ космічного корабля Crew Dragon із космічними туристами за програмою американської компанії Axiom перенесено на місяць, повідомив заступник голови NASA з розробок систем космічних досліджень Джеймс Фрі.

Відповідно до презентації, представленої Фрі на засіданні Комітету з освоєння космічного простору та пілотованих польотів Консультативної ради NASA, політ відбудеться 31 березня.

У грудні директор із пілотованих космічних програм Кеті Людерс повідомляла, що політ відбудеться 28 лютого.

Туристичний політ організовано американською компанією Axiom Space. Раніше вона повідомляла, що до екіпажу корабля увійшли колишній астронавт NASA Майкл Лопес-Алегрія, американський підприємець Ларрі Коннор, який виконуватиме роботу пілота, канадський інвестор Марк Паті та ізраїльський бізнесмен Ейтан Стіббе. Всі вони після медичної перевірки та спеціальної підготовки допущені до польоту.

Вартість восьмиденного відвідування МКС оцінюють у $55 млн. Польоти з космічними туристами за програмою компанії Axiom Space надалі планується здійснювати двічі-тричі за рік.

Раніше доставку космічних туристів на МКС здійснювали лише російськими космічними кораблями "Союз".