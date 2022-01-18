Режим НС припиняє діяти на всій території Казахстану

Режим надзвичайного стану скасовується опівночі 19 січня в останніх семи регіонах Казахстану, повідомив прес-секретар президента Берік Уалі.

"З півночі 19 січня припиняється дія режиму надзвичайного стану в містах Нур-Султан і Алмати, а також в Алматинській, Атирауській, Жамбильській, Кизилординській і Мангістауській областях", - написав Уалі у вівторок у соцмережі.

Раніше було достроково скасовано надзвичайний стан в інших десяти регіонах.

"Отже, вся країна повертається до нормального життя. Скасовуються впроваджені на період НС комендантська година та інші тимчасові обмеження", - зазначив він.

Режим НС було впроваджено в Казахстані після того, як мітинги проти підвищення цін на скраплений газ переросли в масові протести в усій країні.

5 січня у зв'язку з метою гарантування громадської безпеки, відновлення законності та правопорядку президент Казахстану впровадив режим НС в Алмати та Мангістауській області, а потім і в інших регіонах країни. Надзвичайний стан оголошувався на період до 19 січня.