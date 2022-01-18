Київські правоохоронці завершили розслідування справи злочинної організації, яка організувала великий канал збуту наркотиків у столиці

Столичні правоохоронці завершили досудове розслідування стосовно 12 учасників злочинної організації, які в лабораторних умовах виготовляли в промислових масштабах небезпечні психотропні речовини та прекурсори, а також незаконно їх збували, повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури у вівторок.

"За даними слідства, учасники групи виробляли наркотики та психотропні речовини в трьох лабораторіях, розташованих на території Київської області. Збут готового "товару" учасники організованої групи здійснювали через інтернет-магазини в Telegram", - ідеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що в рамках контролю за скоєнням злочину задокументовано сім фактів незаконного збуту великих партій амфетаміну, МDMA, PVP і прекурсорів.

"Під час слідства правоохоронці провели 46 санкціонованих обшуків за місцями проживання та реєстрації фігурантів, а також у приміщеннях нарколабораторій і в транспортних засобах. Під час обшуків вилучили близько 100 кг готових до збуту психотропних речовин амфетаміну, МDMA, PVP, близько 5 тонн прекурсорів та обладнання для виготовлення наркотичних засобів, $300 тис., 30 тис. євро і 20 тис. грн", - повідомляють правоохоронці.

Там додають, що вартість вилучених наркотиків і прекурсорів сягає $1,5 млн.

У прокуратурі уточнюють, що за результатами розслідування було доведено факти вчинення учасниками групи протиправних дій у складі злочинної організації зі стійкими зв'язками, розподілом ролей тощо.

"Наразі зазначеним особам оголошено про завершення слідства та відкрито матеріали кримінального провадження для ознайомлення", - наголошують правоохоронці.