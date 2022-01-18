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15:48 18.01.2022

Генсек НАТО запросив Росію та країни альянсу провести низку зустрічей із тем, які викликають занепокоєння

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Генсек НАТО запросив Росію та країни альянсу провести низку зустрічей із тем, які викликають занепокоєння

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що запросив Росію і представників усіх країн Північноатлантичного альянсу провести низку зустрічей для обговорення тем, що викликають занепокоєння.

"Союзники з НАТО готові зустрітися з Росією знову. Сьогодні я запросив Росію та всіх союзників із НАТО взяти участь у серії зустрічей у межах ради Росія-НАТО у найближчому майбутньому", - заявив у вівторок Столтенберг під час спільної пресконференції з канцлером ФРН Олафом Шольцом.

Він зазначив, що на цих зустрічах хоче обговорити занепокоєння і країн НАТО, і Росії, а також знайти спосіб запобігти будь-яким військовим діям щодо України.

Крім того, на зустрічах, за словами генсека, може йтися про транспарентність у військовій сфері та про контроль над озброєннями.

"Ми також готові відновити взаємні брифінги з навчань і наших доктрин з ядерної зброї", - додав Столтенберг.

Теги: #рф #столтенберг #нато
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