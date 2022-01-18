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11:46 18.01.2022

Київська поліція відкрила провадження за фактом перешкоджання журналістській діяльності кореспондента одного з телеканалів

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Київська поліція відкрила провадження за фактом перешкоджання журналістській діяльності кореспондента одного з телеканалів

Столичні правоохоронці проводять слідчі дії для об'єктивного досудового розслідування за фактами перешкоджання журналістській діяльності кореспондента одного з телеканалів під час акції на підтримку п'ятого президента України Петра Порошенка біля Печерського суду м. Києва в понеділок.

"Вчора під час прямого ефіру на одному з телеканалів було виявлено інцидент, де громадяни відтіснили з місця проведення акції представника ЗМІ. Відразу за зазначеною подією керівництво столичного главку ініціювало перевірку", - йдеться в повідомленні пресслужби поліції, оприлюдненому у вівторок.

У ньому уточнюється, що зібрані відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

"Відділ дізнання Шевченківського управління поліції розпочав кримінальне провадження за ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу України: перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арешту терміном до шести місяців, або обмеження волі терміном до трьох років", - наголошують правоохоронці.

Вони додають, що поліцейські з'ясовують усі обставини скоєного та проводять необхідні слідчі дії для об'єктивного та неупередженого досудового розслідування.

Водночас у поліції не називають імені журналіста, однак агентству "Інтерфакс-Україна" стало відомо, що йдеться про кореспондента телеканалу "Наш".

Теги: #поліція #журналіст #акція #київ
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