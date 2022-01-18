Канада направила в Україну підрозділи спецназу

Невеликий контингент сил спеціального призначення Канади направлений в Україну з метою надання допомоги українським військовим у справі протистояння загрозам з боку Росії, повідомив канадський телеканал Global News без посилань на джерела.

Підрозділи канадського спецназу "були розгорнуті в Україні на тлі напруженості у відносинах між військовим альянсом НАТО і Росією", - йдеться в повідомленні телеканалу.

Ці дії "вжито у зв'язку з тим, що дипломатичні переговори, спрямовані на запобігання збройному конфлікту в Україні, зірвалися, і, за оцінками, 100 тис. російських військовослужбовців залишаються на кордоні з Україною", йдеться у повідомленні.

У ньому також йдеться, що до завдань підрозділу входить також розробка планів евакуації з України канадського дипломатичного персоналу "у разі повномасштабного вторгнення".

Як повідомляють ЗМІ, представник командування сил спеціальних операцій заявив, що воно не може підтвердити це повідомлення, але зазначив, що підтримка українських сил безпеки періодично надається з осені 2020 року.

Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі напередодні прибула із дводенним візитом до Києва.

Як повідомило українське МЗС, "глави української та канадської дипломатій проведуть переговори, ключовими темами яких стануть протидія російській агресії, консолідація подальших кроків щодо стримування РФ, зміцнення сектору безпеки України".

У понеділок Жолі вже провела зустріч із прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.