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07:29 18.01.2022

Організатори акції на підтримку Порошенка закликали прихильників зібратися на мітинг біля суду 19 січня

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Організатори акції на підтримку Порошенка закликали прихильників зібратися на мітинг біля суду 19 січня

Організатори акції на підтримку п'ятого президента Петра Порошенка закликали прихильників зібратися на мітинг біля Печерського суду 19 січня.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", станом на 22:40 біля будівлі Печерського суду перебуває близько 300 людей.

Після оголошення, що продовження засідання суду відбудеться 19 січня о 14.00, Порошенко виступив перед мітингувальниками.

Зокрема, він звернувся до прихильників та закликав підтримати його 19 січня.

Після чого організатори акції на підтримку Порошенка також закликали протестувальників прийти на мітинг біля Печерського суду 19 січня, який розпочнеться о 13.00.

Після цього учасники акції почали розходитись.

Як повідомлялося, Порошенко прибув до України вранці 17 січня, в аеропорту його зустрічають кілька тисяч прихильників.

Державне бюро розслідувань 20 грудня 2021 року повідомило Порошенку про підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичним організаціям у рамках справи про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій. Раніше в рамках цього ж кримінального провадження про підозру було повідомлено народного депутата фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука та колишнього міністра енергетики Володимира Демчишина.

Порошенко з 17 грудня 2021 року перебував у дипломатичному турне. Він заявив, що повернеться до України 17 січня. Того ж дня Печерський райсуд Києва розглянув клопотання прокурора та ухвалив рішення про арешт майна Порошенка, яке, згідно з державними реєстрами, належить йому на праві власності, зокрема це об'єкти нерухомості, корпоративні права тощо.

Судове засідання щодо обрання запобіжного заходу Порошенку Печерський райсуд Києва призначив на 11:00 17 січня, воно почалося з невеликою затримкою.

Біля будівлі Печерського районного суду м.Київ зібралося кілька сотень людей, які підтримують Порошенка.

 

 

Теги: #мітинг #порошенко #суд
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