Події

07:18 18.01.2022

За добу російські найманці на Донбасі одного разу порушили режим тиші

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За добу російські найманці на Донбасі одного разу порушили режим тиші

Минулої доби російські найманці на Донбасі з підствольних гранатометів обстріляли Піски в Донецькій обл. З початку поточної доби обстрілів не зафіксовано, повідомили в пресцентрі штабу ООС.

"Протягом минулої доби, 17 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. У бік Пісків противник відкривав вогонь з підствольних гранатометів. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил у результаті дій ворога немає", - йдеться в ранковому зведенні на сторінці штабу у Facebook у вівторок.

Станом на 7:00 18 січня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

 

 

Теги: #зведення #оос
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