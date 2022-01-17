ОАЕ залишають за собою право відповісти на удар з безпілотників поблизу аеропорту Абу-Дабі

Терористичною атакою, яка не залишиться безкарною, назвали в МЗС ОАЕ удари з безпілотників, внаслідок яких загинуло троє людей; у завданні цих ударів влада цієї країни обвинуватила єменських повстанців-хуситів, повідомляє в понеділок міжарабський телеканал "Аль-Джазіра".

"ОАЕ засуджує цей терористичний напад на об'єкти цивільної інфраструктури, вчинений бойовиками-хуситами. Він не залишиться безкарним", - наводить телеканал витримки із заяви МЗС країни.

"ОАЕ залишає за собою право відповісти на ці терористичні напади та злочинну ескалацію (ситуації - "ІФ"), - наголошується в документі.

За інформацією поліції ОАЕ, в результаті атаки стався вибух, який завдав збитків трьом нафтовим танкам в Абу-Дабі. Крім того, через атаку розпочалася пожежа на території міжнародного аеропорту в Абу-Дабі.

У результаті удару загинули двоє громадян Індії та один громадянин Пакистану.

Через інцидент спостерігався короткостроковий збій у роботі аеропорту Абу-Дабі.

Зі свого боку, єменські повстанці-хусити заявили, що здійснили атаку проти ОАЕ, проте подробиць не наводили.