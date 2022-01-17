Події

19:00 17.01.2022

Блінкен і глава МЗС Польщі обговорили продовження діалогу з Москвою і стримування агресії РФ

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Блінкен і глава МЗС Польщі обговорили продовження діалогу з Москвою і стримування агресії РФ

Продовження співпраці Вашингтона і Варшави в дипломатичних контактах з РФ на тлі кризи навколо України стало в понеділок однією з тем телефонних переговорів держсекретаря США Ентоні Блінкена та глави МЗС Польщі Збігнєва Рау.

"Вони обговорювали співробітництво у веденні дипломатії стосовно Москви й водночас - кроки для стримування подальшої російської агресії", - йдеться в прес-релізі Держдепу.

Також Блінкен знову заявив про підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України у світлі безпричинного нарощування Росією військових сил біля її кордонів.

Згідно з повідомленням, Блінкен також віддав належне лідерській ролі Варшави на східному фланзі НАТО і головуванню Польщі цього року в ОБСЄ.

Теги: #обговорення #сша #росія #польща
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