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17:40 17.01.2022

Прокуратура просить суд про арешт Порошенка з альтернативою застави на суму 1 млрд грн, захист називає це абсурдом

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Прокуратура просить суд про арешт Порошенка з альтернативою застави на суму 1 млрд грн, захист називає це абсурдом

Сторона обвинувачення просить Печерський районний суд обрати п'ятому президенту України, лідеру партії "Європейська солідарність" Петру Порошенку запобіжний захід у "вугільній справі" у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в сумі 1 млрд грн.

"Прошу застосувати щодо підозрюваного Порошенка... запобіжний захід у вигляді тримання під вартою... визначити заставу... 1 млрд грн", - сказав представник прокуратури в суді в понеділок.

Необхідність обрання такого запобіжного заходу обвинувачення аргументує характером кримінального провадження, розміром завданих збитків, а також майновим становищем Порошенка. На думку обвинувачення, такий запобіжний захід забезпечить виконання процесуальних зобов'язань підозрюваним.

Адвокат Ілля Новіков, у свою чергу, звернув увагу на те, що клопотання було підписано 23 грудня 2021 року, а тоді мали на увазі його заочний розгляд за відсутності Порошенка в країні.

"Повернення Порошенка до України – це факт, який суд має враховувати ", - сказав він.

Новіков також висловив подив визначеною сумою застави та логікою, якою її обчислювали.

"Не знаю, чи є люди, які зрозуміли вашу позицію. Нормальна людина просто в'язне... Два томи - ви наводите документи, які не є доказами злочинної діяльності... Генпрокурор пішла в одноденну відпустку, коли було підписано підозру... Люди розуміють, що якщо генпрокурор відмовилася (підписати підозру - ІФ), то там щось нечисте", - зазначив Новіков.

"Єдина мета – прив'язати прізвище Медведчука до прізвища Порошенка… на користь Офісу президента… виключно політична ціль", - додав він.

Як повідомлялося, Державне бюро розслідувань 20 грудня 2021 року повідомило Порошенку про підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у рамках справи про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій. Раніше в рамках цього самого кримінального провадження про підозру було повідомлено народному депутату фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктору Медведчуку та колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину.

Порошенко з 17 грудня 2021 року перебував у дипломатичному турне. Він заявив, що повернеться в Україну 17 січня. 6 січня Печерський райсуд Києва розглянув клопотання прокурора та ухвалив рішення про арешт майна Порошенка, яке згідно з державними реєстрами належить йому на праві власності, зокрема, це об'єкти нерухомості, корпоративні права тощо.

Вранці 17 січня Порошенко повернувся до України та прибув до Печерського районного суду м. Києва для обрання запобіжного заходу. Біля будівлі суду прихильники Порошенка проводять акцію на його підтримку.

Теги: #порошенко #прокуратура #суд #запобіжний_захід
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