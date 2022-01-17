У Києві у вівторок очікуються пориви вітру 15-20 м/с

У Києві 18 січня очікуються пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий), повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації з посиланням на Укргідрометцентр.

На дорогах також місцями ожеледиця, очікується невеликий сніг. Температура вночі 4-6°, удень 2-4° морозу.

Жителям міста рекомендується щільно закрити всі вікна, на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі та дерев, під час сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті, а також уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, і не паркувати поряд із ними автотранспорт.