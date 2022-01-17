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13:32 17.01.2022

Повернення Порошенка у вигляді виступу з масовкою свідчить про його неповагу до процесуальних правил - Подоляк

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Повернення Порошенка у вигляді виступу з масовкою свідчить про його неповагу до процесуальних правил - Подоляк

Виступ п'ятого президента України (2014-2019 рр.), лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка після повернення із закордонних поїздок до країни перед своїми прихильниками свідчить про його неповагу до процесуальних правил, вважає радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Якщо вже людина поїхала за кордон у терміновому порядку, побачивши поруч із собою представників правоохоронного органу, то цілком логічно, що повернення такої людини до країни передбачає певні прості процедури. Отримати процесуальний документ, з'явитися до суду – це ті речі, в яких немає нічого складного чи незвичного. Але якщо людина перетворює це на якийсь виступ із масовкою, якщо кожен крок в аеропорту супроводжує істеричними криками, то це явно свідчить про надзвичайну екзальтацію та неповагу до базових процесуальних правил", - сказав Подоляк у коментарі, переданому агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, дії Порошенка не мають нічого спільного з реальною політикою. "Навряд чи політики в західних державах можуть дозволити собі таку поведінку. І ця поведінка конкретного політика багато в чому пояснює причини того, чому трансформація України в сучасну та правову державу настільки затяглася з 1990-х років", - сказав радник глави Офісу президента.

Теги: #порошенко #подоляк #коментар
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