Події

12:17 17.01.2022

В Україні очікується незначне похолодання

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В Україні очікується незначне похолодання

Прохолодніше і вологіше повітря з північного заходу Європи пошириться на територію України найближчої доби, 18 січня, очікуються значні перепади атмосферного тиску, в більшості областей посилиться вітер, повідомляє Укргідрометцентр.

Невеликий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 7-12, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 2-7° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла; на крайньому півдні та сході країни вночі та вдень близько 0°; у Карпатах вночі 8-13°, вдень 4-9° морозу.

У Києві у вівторок невеликий сніг, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-6°, вдень 2-4° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, у Києві 18 січня за весь час спостережень найвищу температуру було зафіксовано на позначці 9,4 градуса тепла у 2007 році, а найнижчу вночі – на позначці 22,8 градуса морозу в 1950 році.

У середу, 19 січня, вночі на Лівобережжі невеликий сніг, а вдень в Україні без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 4-9° морозу, на північному сході країни до 12° морозу, вдень 0-5° морозу, у західних, південно-західних областях близько 0°.

У Карпатах – без істотних опадів; температура вночі 8-13° морозу, вдень 4-9° морозу.

У Києві в середу без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-9°, удень 1-3° морозу.

Теги: #погода #прогноз
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