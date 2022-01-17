Події

11:27 17.01.2022

Пєсков заявляє про відсутність у Кремля розуміння щодо можливого порядку денного саміту РФ-США-Україна

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Пєсков заявляє про відсутність у Кремля розуміння щодо можливого порядку денного саміту РФ-США-Україна

У Кремлі поки що немає розуміння, які питання можуть стати предметом обговорення на тристоронньому саміті Росія-США-Україна, який намагається ініціювати Київ.

Під час спілкування з пресою прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова у понеділок запитали, чи розглядають у Кремлі можливість проведення тристороннього саміту. "Розумієте, питання щодо Донбасу чи не щодо Донбасу. Якщо я правильно пам'ятаю, не було жодного уточнення, про що пропонується поговорити у складі трьох", - сказав Пєсков.

Навіть якщо ставиться тема Донбасу, продовжив він, то слід з'ясувати, що саме українські опоненти планують обговорювати з Росією. "Росія не є, ще раз повторюємо, стороною конфлікту. Чи означає це, що більше сподівання вони (Київ - ІФ) покладають на Сполучені Штати і менше сподівання покладають на "нормандський формат"? Чи означає це, що вони не вважають за необхідне все-таки хоч якось орієнтуватися на виконання тих зобов'язань, які були зафіксовані в "нормандському форматі"? На жаль, поки що відповідей на все це немає", - сказав Пєсков.

На уточнювальне запитання, чи має перспективи відповідний саміт, якщо тема Донбасу не фігуруватиме на порядку денному, він відповів: "Навіщо Сполучені Штати, щоб обговорювати двосторонні російсько-українські відносини?"

Пєсков зазначив, що наразі ці відносини повністю спрямовані на хід виконання Мінських домовленостей. "Не думаю, що для цього потрібні Сполучені Штати Америки. Можливо, Київ має на увазі якісь інші теми, але про це ми всі ще маємо довідатися", - сказав прессекретар глави держави.

Теги: #саміт #кремль
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