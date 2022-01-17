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10:57 17.01.2022

Під час перетину Порошенком кордону прикордонники дотримувалися норм чинного законодавства - Держприкордонслужба

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Під час перетину Порошенком кордону прикордонники дотримувалися норм чинного законодавства - Держприкордонслужба

Під час проходження п'ятим президентом України Петром Порошенком паспортного контролю в аеропорту "Жуляни" (Київ) прикордонники чітко дотримувалися норм законодавства, заявляє Державна прикордонна служба України.

"Держприкордонслужба забезпечує розшук у пунктах пропуску через державний кордон осіб, які переховуються від органів досудового розслідування та суду, а також виконання в установленому порядку доручень правоохоронних органів. Під час заходів контролю про прибуття Петра Порошенка до України прикордонники повідомили представникам правоохоронних органів", - зазначається у заяві, яку оприлюднила пресслужба Держприкордонслужби.

Заяви про спробу недопуску Порошенка на територію України у Держприкордонслужбі назвали "маніпуляціями від окремих осіб".

"Зазначимо, що жоден громадянин України не може бути обмежений у праві повернутися до України", - зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося, Порошенко прибув до Києва рейсом із Варшави о 9-й годині 17 січня. Під час проходження паспортного контролю виникла затримка, під час якої представники Державного бюро розслідувань намагалися зачитати Порошенку низку документів. Сам Порошенко заявив, що йому не повертали паспорт протягом 15 хвилин і оцінив це як спробу не пропустити його до України.

Після виступу перед прихильниками, які зібралися в аеропорту, Порошенко попрямував до Печерського районного суду Києва, де об 11:00 відбудеться засідання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Теги: #порошенко #прикордонники
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