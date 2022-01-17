Порошенко заявив на мітингу біля аеропорту, що прямує до суду, вірить у перемогу

П'ятий президент України (2014-2019 рр.), лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко заявив, що у понеділок прямує до Печерського районного суду Києва, та висловив упевненість у "спільній перемозі".

"Наразі я рухаюся до суду, де ми дамо їм бій і покажемо їхню прелживу антидержавну сутність… Ми покажемо, що країна потребує єдності, об'єднання, для того, щоб сильно виступити на протидію Путіну (президент РФ Володимир Путін - ІФ)", - сказав Порошенко, виступаючи перед прихильниками біля аеропорту "Київ" ("Жуляни") у понеділок.

"Я на вас усіх чекаю біля суду, я вам дякую, що ви не залишилися байдужими і з усієї України приїхали сюди... Перемога, наша спільна перемога, попереду", - додав він.

За словами Порошенка, на мітингу в аеропорту "Київ" ("Жуляни") його зустрічали 15 тис. людей.

Державне бюро розслідувань (ДБР) 20 грудня 2021 року повідомило Порошенку про підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у рамках справи про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій. Раніше в рамках цього самого кримінального провадження про підозру було повідомлено народному депутату фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктору Медведчуку та колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину.

Порошенко з 17 грудня 2021 року перебував у відрядженні в ЄС. Він заявив, що повернеться до України 17 січня. Того самого дня Печерський райсуд Києва розглянув клопотання прокурора та ухвалив рішення про арешт майна Порошенка, яке, згідно з державними реєстрами, належить йому на праві власності, зокрема це об'єкти нерухомості, корпоративні права та ін.

Судове засідання щодо обрання запобіжного заходу Порошенку Печерський райсуд Києва призначив на 11:00 17 січня.