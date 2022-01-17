Події

07:37 17.01.2022

У Кременчуці в результаті зіткнення мікроавтобуса з газовою ємністю горить автозаправка

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У Кременчуці в результаті зіткнення мікроавтобуса з газовою ємністю горить автозаправка

У Кременчуці (Полтавська обл.) в результаті ДТП мікроавтобус скоїв зіткнення з газовою ємністю, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"16 січня о 22:10 у м. Кременчук у результаті ДТП мікроавтобус скоїв зіткнення з газовою ємністю (орієнтовно 5 м.куб.) на території АЗС "Мотто" з подальшим горінням ємності та мікроавтобуса", - зазначено у повідомленні на Тelegram-каналі відомства.

Зазначається, що станом на 22:45 спостерігається відкрите горіння газового модуля (5 м.куб.) і мікроавтобуса. Загрози поширення пожежі на ємності із пальним автозаправки немає.

Працюють водяні стволи для гасіння та захисту. Протипожежне водопостачання знаходиться за 350 м від місця пожежі.

Станом на 23:00 до гасіння відкритого горіння газового модуля та мікроавтобуса на АЗС залучено 28 осіб та 8 од. техніки ДСНС.

 

 

 

 

Теги: #кременчук #азс #пожежа
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