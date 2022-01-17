Події

07:30 17.01.2022

США у разі нагнітання РФ ситуації навколо України може ініціювати розгляд питання у РБ ООН

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США у разі нагнітання РФ ситуації навколо України може ініціювати розгляд питання у РБ ООН

Сполучені Штати розглядають можливість винесення українського питання до Ради безпеки ООН у разі загострення ситуації з вини Росії, повідомило Foreign Policy з посиланням на власні джерела.

Хоча "Сполучені Штати мало що можуть зробити в ООН, щоб змусити Росію, яка має у Раді Безпеки право вето, відмовитися від вторгнення в Україну", проте президент Джо Байден сподівається "за рахунок публічного протистояння з Росією в РБ ООН" залучити до проблеми увагу світової громадськості, написало видання.

Байден також хотів би таким чином "продемонструвати дипломатичну ізоляцію Росії і, якщо можливо, вбити клин між Росією та її наймогутнішим союзником - Китаєм", зважаючи на той факт, що КНР постійно виступає в ООН на захист територіального суверенітету держав світу, зазначає журнал.

Автор публікації посилається на високопоставленого американського чиновника, який повідомив, що США "вже інформували ключових союзників у Європі та в Раді Безпеки ООН про російську військову діяльність і готувалися до потенційного публічного протистояння".

Чиновник заявив, що військова загроза Росії завдає удару "у серце Статуту ООН".

"Є сенс привернути увагу до кризи. Це продемонструвало б, наскільки ізольована Росія у Раді Безпеки та на світовій арені", - додало джерело видання.

 

 

Теги: #росія #сша #україна #оон
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