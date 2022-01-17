Зупинити зростання напруженості навколо України повинна саме Росія

Росія є стороною, яка викликала кризову ситуацію з Україною, і їй потрібно покласти край такому розвитку подій, заявив у неділю телеканалу CBC генсек НАТО Єнс Столтенберг.

"Агресор - Росія. Чекати, що жертві агресії (Україні - ІФ) слід провести деескалацію ситуації - це як справді уявити весь стан справ у дивному, перевернутому вигляді", - сказав він у відповідь на запитання, чи варто українському уряду зробити більше у рамках Мінських домовленостей з метою уникнення нової війни в Європі.

Водночас, повторив він, НАТО готова сісти за стіл переговорів і вислухати питання, що викликають занепокоєння Москви. Він зазначив, що угода з Росією є можливою.

Він пояснив, що натомість немає суперечності між зміцненням оборони та діалогом і що допоки НАТО виявляє силу та єдність, організація може вести діалог з Росією та обговорювати різні питання.