Події

00:00 17.01.2022

Зупинити зростання напруженості навколо України повинна саме Росія

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Зупинити зростання напруженості навколо України повинна саме Росія

Росія є стороною, яка викликала кризову ситуацію з Україною, і їй потрібно покласти край такому розвитку подій, заявив у неділю телеканалу CBC генсек НАТО Єнс Столтенберг.

"Агресор - Росія. Чекати, що жертві агресії (Україні - ІФ) слід провести деескалацію ситуації - це як справді уявити весь стан справ у дивному, перевернутому вигляді", - сказав він у відповідь на запитання, чи варто українському уряду зробити більше у рамках Мінських домовленостей з метою уникнення нової війни в Європі.

Водночас, повторив він, НАТО готова сісти за стіл переговорів і вислухати питання, що викликають занепокоєння Москви. Він зазначив, що угода з Росією є можливою.

Він пояснив, що натомість немає суперечності між зміцненням оборони та діалогом і що допоки НАТО виявляє силу та єдність, організація може вести діалог з Росією та обговорювати різні питання.

 

 

Теги: #деескалація #росія #завдання #нато
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