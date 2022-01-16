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15:21 16.01.2022

Влада Пекіна зобов'язала тих, хто в’їжджає до столиці Китаю, здавати тест на COVID-19

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Влада Пекіна зобов'язала тих, хто в’їжджає до столиці Китаю, здавати тест на COVID-19

Влада Пекіна вимагатиме від усіх осіб, які прибувають із 22 січня до столиці КНР, протягом 72 годин після приїзду проходити тест на можливу наявність COVID-19, повідомив у неділю телеканал CGTN.

Такі заходи повинні будуть тривати до кінця березня.

Водночас раніше, нагадує CGTN, влада вимагала у приїжджих негативний ПЛР-тест на коронавірус, зроблений протягом 48 годин до приїзду, і спеціальний код про відсутність хвороби.

Однак, нагадує телеканал, в Пекіні 4 лютого стартують зимові Олімпійські ігри.

Крім того в Пекіні цього тижня було виявлено перший випадок зараження штамом COVID-19 "омікрон".

Тим часом, за даними ЗМІ, в місті Сіань (адміністративний центр провінції Шеньсі), де з 22 грудня діяв режим ізоляції через сплеск захворюваності коронавірусом, почалося поетапне зняття обмежень. У певних зонах міста відновилося виробництво, а в низці районів, де епідемічна небезпека була визнана низькою, частково або повністю скасували обмеження, дозволяючи жителям на обмежений час залишати будинки для закупівель необхідних товарів.

У Китаї влада активізувала політику "нульової терпимості" до COVID-19 напередодні зимових Олімпійських ігор, які відбудуться 4-20 лютого.

Загалом у Китаї за час пандемії коронавірусу виявили понад 103 тис. заражень COVID-19, понад 4,6 тис. інфікованих померли.

 

Теги: #пекін #тест #covid_19
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