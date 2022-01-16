Події

14:29 16.01.2022

Україна очікує від Німеччини співпраці у протидії російським загрозам - Кулеба

1 хв читати
Україна очікує від Німеччини співпраці у протидії російським загрозам - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє про очікування співпраці з новим федеральним урядом Німеччини під керівництвом Олафа Шольца з протидії загрозам і спробам залякування з боку РФ, а також наголосив, що бізнес-інтереси не варті нової кривавої війни в Європі.

В інтерв'ю німецькому виданню Bild, переклад якого оприлюднила пресслужба МЗС України в неділю, Кулеба, відповідаючи на запитання, чого він очікує від європейських партнерів, особливо Німеччини і Шольца, сказав: "Ми очікуємо, що новий федеральний уряд разом з Україною і нашими партнерами і союзниками візьме жорсткий курс на протидію російським загрозам і спробам залякування".

"Жодні бізнес-інтереси або симпатії до Путіна (президент РФ Володимир Путін – ІФ) не варті того, щоб допустити нову криваву війну в Європі. Я впевнений, що наша єдність є нашою колективною суперсилою, коли йдеться про протидію зростаючій агресивності Росії і запобігання новій масштабній кризі європейської безпеки", - додав глава українського зовнішньополітичного відомства.

Теги: #співпраця #німеччина #україна
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:22 16.01.2022
В Україні за добу виявили 6 379 нових випадків захворювання на Сovid-19, одужало 2 359 людей, 88 померли

В Україні за добу виявили 6 379 нових випадків захворювання на Сovid-19, одужало 2 359 людей, 88 померли

07:35 16.01.2022
Росія веде кампанію дезінформації для виправдання вторгнення в Україну

Росія веде кампанію дезінформації для виправдання вторгнення в Україну

07:21 16.01.2022
Рятувальники продовжують ліквідувати наслідки негоди в Україні

Рятувальники продовжують ліквідувати наслідки негоди в Україні

21:15 15.01.2022
Боррель і Блінкен знову обговорили координацію дій на нарощування військової присутності РФ біля України

Боррель і Блінкен знову обговорили координацію дій на нарощування військової присутності РФ біля України

19:32 15.01.2022
Зеленський очікує підвищення зарплат працівникам УДО

Зеленський очікує підвищення зарплат працівникам УДО

13:02 15.01.2022
В Україні внаслідок негоди залишилися без електрики майже 1,5 тис. населених пунктів - ДСНС

В Україні внаслідок негоди залишилися без електрики майже 1,5 тис. населених пунктів - ДСНС

12:33 15.01.2022
Порошенко прибуває в Україну з Варшави о 9.10 ранку понеділка

Порошенко прибуває в Україну з Варшави о 9.10 ранку понеділка

08:23 15.01.2022
В Україні за добу виявили 10 569 нових випадків захворювання на Соvid-19, одужало 6 172 людини, 127 померли

В Україні за добу виявили 10 569 нових випадків захворювання на Соvid-19, одужало 6 172 людини, 127 померли

07:35 15.01.2022
США та Франція обговорили заходи підтримки України після кібератаки на сайти її органів влади

США та Франція обговорили заходи підтримки України після кібератаки на сайти її органів влади

07:25 15.01.2022
Надання Німеччиною Україні оборонної зброї необхідно розглянути на тлі нових загроз – посол Мельник

Надання Німеччиною Україні оборонної зброї необхідно розглянути на тлі нових загроз – посол Мельник

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

На заході та півночі України в понеділок очікується сильний вітер, можливі проблеми з енергопостачанням і транспортом

РФ повинна продовжити діалог, щоб довести відсутність планів нових військових дій - Кулеба

Пакет стримування РФ охоплює дипломатичні заходи, санкції та оборонне співробітництво України з партнерами - Кулеба

В Україні за добу виявили 6 379 нових випадків захворювання на Сovid-19, одужало 2 359 людей, 88 померли

За добу російські найманці не порушували режиму тиші, українські військові не постраждали

ОСТАННЄ

На заході та півночі України в понеділок очікується сильний вітер, можливі проблеми з енергопостачанням і транспортом

Дії РФ мотивують сусідні з нею країни до вступу в НАТО - Кулеба

РФ повинна продовжити діалог, щоб довести відсутність планів нових військових дій - Кулеба

Пакет стримування РФ охоплює дипломатичні заходи, санкції та оборонне співробітництво України з партнерами - Кулеба

На початку наступного тижня в Україні буде вітряно, очікуються снігопади

Прем'єр Австралії вважає рішення суду щодо Джоковича захистом кордонів країни в період пандемії

Стефанчук закликав вшанувати пам'ять загиблих захисників Донецького аеропорту

У Києві за добу виявлено 403 нових випадки COVID-19, 10 осіб померли

У Києві 17-19 січня скасують низку рейсів міської електрички

У Пекіні виявлено першого інфікованого "омікроном"

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА