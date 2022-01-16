Україна очікує від Німеччини співпраці у протидії російським загрозам - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє про очікування співпраці з новим федеральним урядом Німеччини під керівництвом Олафа Шольца з протидії загрозам і спробам залякування з боку РФ, а також наголосив, що бізнес-інтереси не варті нової кривавої війни в Європі.

В інтерв'ю німецькому виданню Bild, переклад якого оприлюднила пресслужба МЗС України в неділю, Кулеба, відповідаючи на запитання, чого він очікує від європейських партнерів, особливо Німеччини і Шольца, сказав: "Ми очікуємо, що новий федеральний уряд разом з Україною і нашими партнерами і союзниками візьме жорсткий курс на протидію російським загрозам і спробам залякування".

"Жодні бізнес-інтереси або симпатії до Путіна (президент РФ Володимир Путін – ІФ) не варті того, щоб допустити нову криваву війну в Європі. Я впевнений, що наша єдність є нашою колективною суперсилою, коли йдеться про протидію зростаючій агресивності Росії і запобігання новій масштабній кризі європейської безпеки", - додав глава українського зовнішньополітичного відомства.