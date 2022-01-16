На початку наступного тижня в Україні буде вітряно, очікуються снігопади

Найближчої доби, 17 січня, в Україні очікується вітряна погода з різноманітними опадами, повідомляє Укргідрометцентр.

Уночі в північних і західних областях очікується невеликий сніг, вдень по всій Україні, крім південної частини, помірний сніг, мокрий сніг, на решті територій - без суттєвих опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, вночі у західних та північних областях, вдень в Україні пориви 17-22 м/с, у Карпатському регіоні 25-28 м/с.

Температура повітря вночі 2-7° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, на крайньому півдні 5-7° тепла. У Карпатах вночі невеликий, вдень значний сніг; пориви вітру 25-30 м/с, хуртовина. Температура вночі 7-12° морозу, вдень 3-8° морозу.

У Києві вночі невеликий сніг, вдень помірний мокрий сніг; вранці, вдень пориви вітру 17-22 м/с; температура повітря вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, у Києві 17 січня найвищу температуру повітря вдень було зафіксовано на позначці +8,7°С у 1993 році, найнижчу - вночі на позначці -24,9°С у 1940 році.

У вівторок, 18 січня, в Україні очікується невеликий сніг, мокрий сніг. На дорогах країни ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 9-14 м/с, по всій країні пориви 17-22 м/с, в Карпатах 25-30 м / с.

Температура повітря вночі 3-8°, вдень 0-5° морозу; у південній та східній частинах вночі 0-5° морозу, вдень близько 0°; у Карпатах вночі та вдень 8-13° морозу.

У Києві - невеликий сніг; температура повітря вночі 5-7° морозу, вдень 3-5° морозу.