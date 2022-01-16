Прем'єр Австралії вважає рішення суду щодо Джоковича захистом кордонів країни в період пандемії

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон у неділю схвалив вердикт Федерального суду країни, що підтримав рішення влади про остаточне скасування візи сербському тенісисту Новаку Джоковичу, який не пройшов вакцинацію від COVID-19.

"Я схвалюю рішення зберегти наші кордони міцними і убезпечити австралійців. Як я говорив у п'ятницю, австралійці принесли багато жертв в цю пандемію, і вони з повним на те правом очікують, що ці жертви не будуть даремними", - наводить слова прем'єра видання The Guardian.

Він зазначив, що завдяки політиці влади в Австралії в пандемію COVID-19 відзначено один із найнижчих у світі рівнів смертності, благополучна економічна ситуація, один із найвищих рівнів вакцинації. Моррісон наголосив, що надійні кордони є ключовим фактором підтримки нинішнього способу життя країни.

У свою чергу міністр у справах імміграції Алекс Гоук теж висловив задоволення у зв'язку з рішенням Федерального суду і також наголосив на важливості охорони кордонів для "забезпечення соціальної єдності, яка продовжує міцніти, незважаючи на пандемію".

Крім того, міністр повідомив, що в країні розподілені приблизно 43 млн доз вакцин, і більше ніж 91,6% жителів старше 16 років завершили курс вакцинації. Гоук пообіцяв, що завдяки успішній вакцинальній кампанії влада зможе провести безпечне поетапне відкриття міжнародних кордонів країни.

5 січня Джокович прилетів до Мельбурна для участі в турнірі Великого шолома Australian Open, проте в аеропорту не зміг пройти паспортний контроль. Причиною стала плутанина з оформленням візи Джоковича. Раніше йому надали медичний висновок, який звільняє спортсмена від вакцинації від коронавірусу. Підставою для цього було те, що тенісист нещодавно перехворів на COVID-19. Австралійська влада ухвалила рішення анулювати візу сербові, про що його поінформувала прикордонна служба Австралії. Його відправили до імміграційного ізолятора.

Спортсмен виграв справу в суді проти скасування візи в перший раз.

У середу Джокович визнав факт наявності недостовірної інформації в документах при в'їзді до Австралії. За його словами, помилки під час заповнення документів щодо нещодавніх поїздок Джоковича припустився агент тенісиста. Зокрема, агент оформив заявку на категорію візи, яка не дає звільнення від вакцинації.

У п'ятницю, 14 січня, міністр Гоук повторно анулював візу спортсмена і заявив, що обґрунтував цей крок турботою про громадську охорону здоров'я. "Уряд (прем'єр-міністра Австралії - ІФ) Моррісона суворо прихильний захисту кордонів Австралії, зокрема і щодо коронавірусу", - зазначив він.

Раніше в неділю Федеральний суд Австралії підтримав рішення австралійського міністра, а також поклав судові витрати на сторону, яка представляла тенісиста.

У свою чергу Джокович висловив розчарування у зв'язку з рішенням суду, але погодився підкоритися йому.

Australian Open відбуватиметься з 17 по 30 січня, він проводитиметься з глядачами на трибунах. Раніше повідомлялося, що тенісистів без щеплення від коронавірусу не допустять до участі в турнірі.

Справа Джоковича викликала широкий резонанс у всьому світі, враховуючи його досягнення в тенісі й те, що він давно виступає проти примусової вакцинації від COVID-19.

Джокович є 20-кратним переможцем турнірів Великого шолома, Australian Open спортсмен виграв дев'ять разів.