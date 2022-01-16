Події

07:21 16.01.2022

Рятувальники продовжують ліквідувати наслідки негоди в Україні

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Рятувальники продовжують ліквідувати наслідки негоди в Україні

Рятувальники продовжують ліквідувати наслідки негоди в Україні, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій у Facebook.

"Так рятувальники ліквідують наслідки сильних поривів вітру, що спричинили повалення дерев, захаращення автомобільних доріг, знеструмлення і навіть загибель людини", - сказано в повідомленні.

Крім того, рятувальники ДСНС спільно з Укренерго ліквідують наслідки негоди, що спричинили знеструмлення населених пунктів.

"Так, із 959 населених пунктів у 15 областях через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП станом на 18:20 залишаються знеструмленими 271 – у 6 областях (Київська – 130, Чернігівська – 71, Житомирська – 48, Сумська – 12, Донецьк – 6 та Луганська - 4). Роботи тривають", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники закликають громадян у період сильних поривів вітру не виходити на вулицю, а також не ходити біля рекламних щитів і розлогих дерев.

 

 

 

Теги: #наслідки #негода #україна
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