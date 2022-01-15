На Одещині горить Національний природний парк

У Національному природному парку на Одещині горить очерет двома окремими осередками, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій в області.

"15 грудня, станом на 17 годину, на території Нижньодністровського національного природного парку, Маяківської територіальної громади Одеського району, горить очерет двома окремими осередками", - йдеться у повідомленні.

Площа пожежі встановлюється.

Як зазначається, у зв'язку з сильним поривчастим вітром та розльотом іскор у бік дачних будинків (кооператив "Ватерсіті"), рятувальники ДСНС залучаються до гасіння осередків, щоб не допустити поширення пожежі з плавнів на території кооперативу.

Від ДСНС залучено 3 одиниці техніки та 12 рятувальників.