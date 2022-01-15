Події

19:13 15.01.2022

За час заворушень у Казахстані до моргів доставлено тіла 225 загиблих - Генпрокуратура

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За час заворушень у Казахстані до моргів доставлено тіла 225 загиблих - Генпрокуратура

У Казахстані під час заворушень до моргів доставлено тіла 225 загиблих, повідомив начальник служби кримінального переслідування Генеральної прокуратури Республіки Казахстан Серік Шалабаєв.

"За час заворушень до моргів надійшли 225 загиблих. Серед них є озброєні бандити, які брали участь у нападі на будинки органів правоохоронних органів", - сказав Шалабаєв журналістам.

Серед загиблих - 19 поліцейських і військових, уточнив він.

"Є й мирні громадяни", – додав він.

Зі свого боку, директор департаменту зв'язків із громадськістю міністерства охорони здоров'я Асель Артакшинова повідомила, що за часи заворушень 175 людей померли в медичних організаціях.

"Із 225 загиблих, озвучених Генпрокуратурою Казахстану, 175 пацієнтів померли у медичних організаціях", - сказала Артакшинова на брифінгу у суботу.

За її даними, медики цими днями провели понад 500 складних хірургічних операцій.

"З моменту введення надзвичайного стану за медичною допомогою звернулися 2 тис. 677 постраждалих, зокрема за амбулаторною допомогою – 1 815 осіб, за стаціонарним лікуванням – 863, виписано 598 пацієнтів. Продовжують лікування на сьогодні 265", – повідомила Артакшинова.

За її даними, нині у тяжкому стані в реанімації перебувають 67 людей.

 

 

Теги: #жертви #безлади #прокуратура #казахстан
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