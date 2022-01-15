У Казахстані затримано ексзаступника міністра енергетики та кількох осіб, причетних до підвищення цін на газ, що спричинило заворушення в країні

Затримано віцеміністра енергетики Казахстану Жумабая Карагаєва та інших причетних до необґрунтованого підвищення цін на скраплений нафтовий газ у Мангістауській області, повідомила пресслужба Агентства з фінмоніторингу республіки.

"Слідчо-оперативна група територіального департаменту Агентства з фінансового моніторингу в Мангістауській області затримала віцеміністра енергетики Республіки Казахстан Жумабая Карагаєва, керівників електронних торговельних майданчиків та осіб, причетних до необґрунтованого підвищення цін на скраплений нафтовий газ у Мангістауській області", - йдеться в повідомленні.

"Стосовно Карагаєва Ж. за постановою суду орган слідства обрав, а прокуратура області підтримала запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці", - зазначили у відомстві.

Розслідування триває. Інша інформація в інтересах слідства розголошенню не підлягає, додали в АФМ.

Раніше в суботу на сайті прем'єр-міністра Казахстану з'явилося повідомлення про звільнення Карагаєва з посади віцеміністра енергетики.

50-річний Карагаєв у різні роки очолював низку приватних компаній в Атирауській і Мангістауській областях, працював у структурі акімату Атирауської області. Був призначений віцеміністром енергетики в грудні 2019 року.

Ситуація в Казахстані загострилася 2 січня, коли в місті Жанаозені на заході країни розпочалися мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ. Потім вони переросли в масові протести в усій країні з економічними та політичними вимогами. Цим, за заявою влади, скористалися деструктивні елементи - розпочалися погроми, напади на адміністративні будівлі, відділення поліції, магазини. Найбільше постраждало місто Алмати. В ньому досі триває антитерористична операція з виявлення учасників незаконних акцій і мародерств.