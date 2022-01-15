В Україні найближчої доби прогнозують слабкі морози, без опадів

Погоду в Україні найближчої доби визначатиме холодна повітряна маса, повідомляє Укргідрометцентр.

У неділю, 16 січня, без опадів, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла. В Карпатах уночі 8-13° морозу, вдень 2-7° морозу.

У Києві в неділю без опадів, температура вночі 1-3° морозу, вдень близько 0°.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія, найвищу температуру вдень 16 січня в Києві було зафіксовано в 1989 році, вона становила 7,1° вище нуля, найнижчу вночі – 24,3° морозу в 1943 році.

У понеділок, 17 січня, в північних і північно-західних областях невеликий, удень у західних, північних і центральних областях помірний сніг. У Карпатах сильний сніг, мокрий сніг. На решті територій без істотних опадів. На дорогах, крім південної частини, ожеледиця.

Вітер південно-західний із переходом у північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 2-7° морозу, в Карпатах до 13° морозу. Вдень від 2° морозу до 3° тепла. На півдні країни 1-5° тепла.

У Києві в ніч на понеділок невеликий, удень помірний сніг, мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-5° морозу, вдень 1-3° тепла.