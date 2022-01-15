Події

11:05 15.01.2022

У Києві внаслідок падіння дерева загинув водій автомобіля, ще десяток авто пошкоджені - ДСНС

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У Києві внаслідок падіння дерева загинув водій автомобіля, ще десяток авто пошкоджені - ДСНС

У Києві на вулиці Верховинній, 34 унаслідок негоди та сильних поривів вітру дерево впало на автомобіль, загинув водій.

Як повідомляється на сайті Держслужби з НС, на місце виклику були направлені рятувальники з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів.

"Після прибуття перших бойових розрахунків було встановлено, що внаслідок падіння дерева на автомобіль були затиснуті водій і пасажирка. Ще до прибуття рятувальників пасажирку деблокували свідки", - наголошується в повідомленні.

У ДСНС наголосили, що дерево було значних розмірів, рятувальникам довелося викликати додатково автокран аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України в Києві.

"Після того, як вивільнили автомобіль із-під дерева, рятувальники використанням спеціального обладнання деблокували тіло загиблого водія і передали правоохоронцям", - повідомила прес-служба.

Унаслідок падіння дерева також було пошкоджено лінію електромереж: упав стовп, разом із ним дроти, пошкодивши близько десяти автомобілів.

На місці працювали чотири одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 12 людей особового складу.

Обставини події з’ясовують правоохоронці.

Теги: #негода #дснс #київ
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