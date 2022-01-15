У Києві рятувальники здійснили 8 виїздів на виклики через негоду

У Києві рятувальники "Київської служби порятунку" здійснили 8 виїздів на виклики, повідомила пресслужба "Київська служба порятунку" у Facebook.

"Станом на 21:00 14 січня рятувальники КАРС "Київська служба порятунку" здійснили 8 виїздів на виклики, пов'язані з погодними умовами. Роботи через сильний поривчастий вітер тривають", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, о 9:58 за допомогою автовежі рятувальники прибрали аварійне дерево, яке становило небезпеку для життя перехожих на вулиці Котельникова, у Святошинському районі столиці.

О 13:14 ліквідували наслідки падіння дерева у дворі житлового будинку на вулиці Стеценка, 9 у Подільському районі.

О 17:18 надійшов виклик про лист металу, який зірвало з балкона житлового будинку на вулиці Північній, 2-Д. Рятувальники оперативно прибули на місце події і усунули небезпечний елемент, що нависав над перехожими.

О 18:12 на вулиці Кібальчича, 4 рятувальники за допомогою автовежі прибрали лист шиферу, що знесло вітром на дерево.

Крім того, два виклики надійшли через пошкодження рекламних щитів. Зокрема, о 18:02 – на вул. Перова, 44 та о 20:14 – на вул. Празькій, 8. Там у зв'язку з великою вітрильністю конструкції небезпечне місце огороджено, конструкція знерухомлено.

Також о 20:47 рятувальники "Київської служби порятунку" та Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у м. Києві прибули на вул. Верховинну, 35, де в результаті падіння дерева на машину постраждали двоє людей. Постраждалих деблокували, одну людину госпіталізовано.