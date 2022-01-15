Надання Німеччиною Україні оборонної зброї необхідно розглянути на тлі нових загроз – посол Мельник

Надання Німеччиною Україні оборонної зброї необхідно розглянути на тлі нових загроз, повідомив посол України у Німеччині Андрій Мельник.

"Саме надання Німеччиною оборонної зброї Україні було в центрі уваги відвертої розмови із Державним міністром МЗС ФРН Тобіасом Лінднером. Настав час переглянути цей підхід на фоні нової загрози вторгнення", - написав Мельник у мікроблозі Тwitter у ніч на суботу.

За його словами, партія Зелених, як і соціал-демократи, досі займає скептичну позицію.

У свою чергу, держміністр закордонних справ ФРН Тобіас Лінднер заявив, що він обговорив із послом Мельником стан двосторонніх відносин, коаліційну угоду та ситуацію з безпекою в регіоні.