Події

07:25 15.01.2022

Надання Німеччиною Україні оборонної зброї необхідно розглянути на тлі нових загроз – посол Мельник

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Надання Німеччиною Україні оборонної зброї необхідно розглянути на тлі нових загроз – посол Мельник

Надання Німеччиною Україні оборонної зброї необхідно розглянути на тлі нових загроз, повідомив посол України у Німеччині Андрій Мельник.

"Саме надання Німеччиною оборонної зброї Україні було в центрі уваги відвертої розмови із Державним міністром МЗС ФРН Тобіасом Лінднером. Настав час переглянути цей підхід на фоні нової загрози вторгнення", - написав Мельник у мікроблозі Тwitter у ніч на суботу.

За його словами, партія Зелених, як і соціал-демократи, досі займає скептичну позицію.

У свою чергу, держміністр закордонних справ ФРН Тобіас Лінднер заявив, що він обговорив із послом Мельником стан двосторонніх відносин, коаліційну угоду та ситуацію з безпекою в регіоні.

 

 

 

Теги: #мельник #фрн #україна #зброя
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