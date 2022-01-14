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21:38 14.01.2022

Україна розпочала додаткові контакти з партнерами щодо посилення кібербезпеки

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Україна розпочала додаткові контакти з партнерами щодо посилення кібербезпеки

Міністерство закордонних справ України (МЗС) контактує з міжнародними партнерами з питань протидії кібератакам та посилення системи кібербезпеки, вживаються заходи щодо захисту сайтів МЗС та консульств за кордоном, повідомив речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"На доручення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби українська дипломатична служба розпочала додаткові контакти із міжнародними партнерами задля посилення спроможностей України протидіяти кібератакам та розвивати системи кіберзахисту. Команда спеціалістів МЗС у співпраці з іншими причетними відомствами, вже відновила роботу веб-сайту МЗС України: mfa.gov.ua", - написав Ніколенко на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що в результаті хакерської атаки контент сайту не постраждав, витоку службової інформації не зафіксовано, внутрішні ІТ-системи зовнішньополітичного відомства працюють у штатному режимі.

"Вживаємо практичних заходів для посилення кіберзахисту МЗС та українських посольств і консульств за кордоном", - додав Ніколенко.

 

 

 

Теги: #кібербезпека #посилення
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