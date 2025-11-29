Інтерфакс-Україна
15:39 29.11.2025

Сибіга: з самого ранку контактуємо з партнерами щодо зміцнення нашого повітряного щита після атаки РФ

Фото: МЗС України

Україна після чергової масованої атаки РФ перебуває на звʼязку із партнерами щодо посилення українських оборонних спроможностей, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Під час спілкування із журналістами у суботу на полях щорічного благодійного ярмарку Charity Fair 2025, Сибіга наголосив , що українці, особливо кияни, вчергове вночі відчули "відповідь російської сторони на всі мирні зусилля" - черговий терористичний ракетний удар росіян.

"З самого ранку ми вже перебуваємо з партнерами (на зв’язку-ІФ-У) щодо зміцнення нашого повітряного щита, зміцнення наших оборонних спроможностей, додаткових протиповітряних систем, захисту нашої енергетичної інфраструктури", - сказав міністр.

