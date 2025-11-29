Сибіга: з самого ранку контактуємо з партнерами щодо зміцнення нашого повітряного щита після атаки РФ
Україна після чергової масованої атаки РФ перебуває на звʼязку із партнерами щодо посилення українських оборонних спроможностей, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.
Під час спілкування із журналістами у суботу на полях щорічного благодійного ярмарку Charity Fair 2025, Сибіга наголосив , що українці, особливо кияни, вчергове вночі відчули "відповідь російської сторони на всі мирні зусилля" - черговий терористичний ракетний удар росіян.
"З самого ранку ми вже перебуваємо з партнерами (на зв’язку-ІФ-У) щодо зміцнення нашого повітряного щита, зміцнення наших оборонних спроможностей, додаткових протиповітряних систем, захисту нашої енергетичної інфраструктури", - сказав міністр.