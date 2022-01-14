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20:48 14.01.2022

СБУ розслідує причетність спецслужб РФ до кібератаки на сайти органів держвлади України

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СБУ розслідує причетність спецслужб РФ до кібератаки на сайти органів держвлади України

Служба безпеки України разом із Держспецзв'язку та кіберполіцією продовжує розслідувати кібератаку на сайти органів державної влади, що відбулася в ніч із 13 на 14 січня 2022 року.

"Наразі можна говорити, що є окремі ознаки причетності до інциденту хакерських груп, пов’язаних зі спецслужбами РФ", - ідеться у повідомленні, розміщеному на сайті спецслужби у п'ятницю.

У СБУ зазначили, що загалом було атаковано понад 70 державних вебсайтів, десять із яких зазнали несанкціонованого втручання. Контенту сайтів при цьому не змінено, а витоку персональних даних не сталося. Після атаки роботу більшості вебресурсів було відновлено.

"Також за ініціативи СБУ було відключено низку критичних державних ресурсів, у т.ч. портал державних послуг "Дія", до локалізації технічної проблеми та для недопущення поширення атаки. Мобільний застосунок "Дія" працював і працює у штатному режимі. Разом з тим, повідомлення про експлуатацію хакерами конкретної вразливості системи керування контентом, що протягом дня з'являлося в медіа, було лише однією з версій, що опрацьовувалась", - ідеться в повідомленні.

Усі деталі події документують у межах раніше відкритого кримінального провадження СБУ.

Як повідомлялося, в Україні в ніч із 13 на 14 січня відбулася глобальна хакерська атака на сайти уряду. Не працювали сайти Міністерства освіти і науки, Міністерства закордонних справ, Державної служби надзвичайних ситуацій, Кабінету Міністрів, Міністерства енергетики, сайт "Дія". Про цілеспрямовану DDoS-атаку з РФ на його сайт повідомив мер Києва Віталій Кличко. Наразі роботу всіх зазначених інтернет-ресурсів відновлено.

Теги: #сайти #рф #сбу #атака
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