МТСБУ призупинило продаж електронного поліса ОСЦПВ через збій у роботі сервісів – співзасновник monobank

Через збій у роботі сервісів Моторного транспортного страхового бюро (МТСБУ) в Україні призупинено продаж електронного поліса ОСЦПВ, повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський у Telegram-каналі.

Він також повідомляє, що за інформацією МТСБУ їх бази тимчасово недоступні. Ймовірна причина – зовнішня атака. Ходять чутки, що бази МТСБУ знищені хакерами і характер збою викликає занепокоєння про те, що чутки обґрунтовані.

"Очікуємо, що в період 7-30 днів у МТСБУ опікуватимуться відновленням даних із бекапів. У цей період у monobank не буде: перевірки про закінчення терміну дії поліса, відправлення електронних полісів на пошту. Наш партнер, pоlis.uа, наразі правлять свої API і щойно будуть готові, ми зможемо відновити продаж тепер паперових полісів ОСЦПВ у monobank", - зазначив він.