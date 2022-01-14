Події

17:44 14.01.2022

Російські найманці відкривали вогонь біля Водяного, жертв немає

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Російські найманці відкривали вогонь біля Водяного, жертв немає

Російські найманці один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі у п'ятницю з початку доби станом на 17:00, застосувавши при цьому заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

"Втрат серед військовослужбовців об'єднаних сил унаслідок дій ворога немає. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", - повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил у Facebook.

Згідно зі зведенням, російські найманці відкривали вогонь поблизу с. Водяного Донецької області з мінометів калібру 82 мм і станкових протитанкових гранатометів.

 

Теги: #оос #донбас #зсу
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