Російські найманці відкривали вогонь біля Водяного, жертв немає

Російські найманці один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі у п'ятницю з початку доби станом на 17:00, застосувавши при цьому заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

"Втрат серед військовослужбовців об'єднаних сил унаслідок дій ворога немає. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", - повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил у Facebook.

Згідно зі зведенням, російські найманці відкривали вогонь поблизу с. Водяного Донецької області з мінометів калібру 82 мм і станкових протитанкових гранатометів.