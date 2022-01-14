Глава МЗС Франції планує відвідати Україну разом із колегою з ФРН

Глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що має намір у недалекому майбутньому відвідати Україну разом із міністром закордонних справ ФРН Анналеною Бербок.

"Ми здійснимо спільний візит до України найближчими днями", - сказав він на пресконференції у французькому місті Бресті.

За словами Ле Дріана, Бербок у понеділок відвідає Україну самостійно та підготує "спільний візит на демаркаційну лінію та до Києва". Дати такої спільної подорожі він не назвав.