Події

17:02 14.01.2022

Глава МЗС Франції планує відвідати Україну разом із колегою з ФРН

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Глава МЗС Франції планує відвідати Україну разом із колегою з ФРН

Глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що має намір у недалекому майбутньому відвідати Україну разом із міністром закордонних справ ФРН Анналеною Бербок.

"Ми здійснимо спільний візит до України найближчими днями", - сказав він на пресконференції у французькому місті Бресті.

За словами Ле Дріана, Бербок у понеділок відвідає Україну самостійно та підготує "спільний візит на демаркаційну лінію та до Києва". Дати такої спільної подорожі він не назвав.

Теги: #мзс #франція #фрн #візит
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