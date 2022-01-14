Події

13:25 14.01.2022

Картину учениці Малевича пошкодили кульковою ручкою в Єльцин-центрі РФ

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Картину учениці Малевича пошкодили кульковою ручкою в Єльцин-центрі РФ

Картину Анни Лепорської з колекції Третяковської галереї пошкодили під час виставки в арт-галереї Єльцин-центру в Єкатеринбурзі, повідомили "Інтерфаксу" у пресслужбі президентського центру.

"Справді, під час демонстрації виставки "Мир как беспредметность. Рождение нового искусства" в арт-галереї Єльцин-центру стався нещасний випадок - постраждала картина Анни Лепорської "Три фигуры" (1932-1934 рр.) з колекції Державної Третьяковської галереї. Пошкодження були нанесені кульковою ручкою. За слідами інциденту з картиною проведено перегляд протоколів безпеки, над усіма картинами виставки в арт-галереї встановлено захисні екрани", - сказав співрозмовник агентства.

Пошкоджену роботу наступного дня оглянув реставратор Третьяковської галереї і її відправили до Москви.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що наприкінці 2021 року картина Лепорської "Три фигуры" з колекції Державної Третьяковської галереї, представлена на виставці "Мир как беспредметность. Рождение нового искусства" у Єльцин-центрі, постраждала від рук вандала. Невідомий намалював кульковою ручкою невеликі очі на абстрактних обличчях двох фігур на картині.

Ганна Лепорська вважається вихованою Казимира Малевича.

Теги: #вандалізм #рф #картина
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