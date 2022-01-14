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09:45 14.01.2022

Мовний омбудсмен закликає керівництво Києва та області затвердити міську й обласну програми розвитку держмови

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Мовний омбудсмен закликає керівництво Києва та області затвердити міську й обласну програми розвитку держмови

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь закликає керівництво Києва та Київської області затвердити міську й обласну програми розвитку державної мови.

"Кожне четверте-п'яте звернення, що надійшло впродовж 2021 року на адресу секретаріату уповноваженого про порушення мовного закону, - від киян. Жителі столиці скаржилися на відсутність україномовних версій інтернет-магазинів, на обслуговування на не державною мовою, фіксували порушення у сфері освіти, зовнішньої реклами. Ну і, звісно, це питання недотримання деякими депутатами місцевих рад і Київради зокрема мовного закону", - йдеться в повідомленні пресслужби мовного омбудсмена.

На думку уповноваженого, в питаннях мовної політики, дотримання мовного законодавства Київ має бути серед лідерів.

"Я публічно звертаюся до керівництва Києва та Київської області негайно втрутитися в цю ситуацію, затвердити міську й обласну програми розвитку української мови, як це зроблено в інших областях (наприклад на Харківщині й Кіровоградщині), створити мережу безкоштовних курсів з вивчення української мови, забезпечити необхідними умовами екзаменаційні майданчики й центри проведення іспитів на рівень володіння державною мовою потенційних державних службовців", - заявив Кремінь.

Він також закликав владу здійснювати постійний і позаплановий контроль тих сфер, які є проблемними.

Теги: #кремінь #омбудсмен #мова
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