Події

08:12 14.01.2022

У Швеції вводять нові обмеження через поширення COVID-19

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У Швеції вводять нові обмеження через поширення COVID-19

Прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерсон оголосила про запровадження в країні нових обмежень через рекордний рівень поширення коронавірусу COVID-19.

Як заявила Андерссон, з 14 січня слід працювати з дому всім, хто має таку можливість. Крім того, дорослі повинні обмежити до восьми осіб зустрічі у ресторанах і барах. За словами прем'єра, бари та ресторани закриватимуться о 23:00 за місцевим часом.

Також на громадських заходах, де не застосовують систему COVID-паспортів, можуть перебувати до 50 осіб.

Прем'єр зазначила, що зараз коронавірус у країні поширюється рекордними темпами, система охорони здоров'я зазнає великого навантаження.

Вона також закликала нещеплених мешканців Швеції пройти вакцинацію від COVID-19.

Зі свого боку глава Агентства охорони здоров'я Швеції Карін Тегмарк Вісел заявила, що нові обмеження діятимуть близько місяця. За її словами, в країні набирає обертів поширення штаму коронавірусу "омікрон".

 

 

Теги: #швеція #обмеження #коронавірус
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