США та союзники готові до вирішення проблем у відносинах з Росією лише на умовах взаємності

На серії переговорів США та їх європейських союзників з Росією, що відбулися цього тижня, сторони лише виклали один одному взаємну стурбованість, позитивних результатів може бути досягнуто лише на основі взаємності, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Ми сказали, що нічого не станеться, якщо це не буде зроблено на основі взаємності, під чим я маю на увазі те, що якщо ми збираємося зробити що-небудь для вирішення будь-яких законних проблем Росії, вони повинні зробити те саме щодо наших проблем", – сказав він в інтерв'ю радіостанції NPR.

Також дипломат додав, що реального прогресу "не буде досягнуто в умовах ескалації з пістолетом біля скроні України". Він додав, що "якщо і будуть результати, то лише в контексті деескалації".

"Ми весь цей час були гранично відверті з Росією. Є два шляхи, і вони можуть вирішити, яким йти. Існує шлях дипломатії та діалогу, і ми віддані цьому, ми вважаємо, що це найкращий шлях уперед, найвідповідальніший шлях для вирішення розбіжностей, а також ситуації на сході України. З іншого боку, якщо вони оберуть конфронтацію, якщо вони оберуть агресію, ми також готові до цього", - заявив американський держсекретар.

Він сказав, що президент РФ Володимир Путін "чудовий в тому, що може тримати всі можливості відкритими", і він "ще не до кінця вирішив, що робитиме". Завдання у тому, щоб " чітко роз'яснити, якими(...) будуть наслідки варіантів, які він міг би вибрати".

Блінкен зазначив, що як можливі рішення деяких взаємних проблем залишаються сьогодні "додаткові заходи щодо контролю над озброєннями".

Держсекретар додав: "Але це складні речі. Ви не можете зробити це за годину, день, тиждень, і росіяни це знають". Відмова Росії від подальших дискусій означатиме, що "вона, ймовірно, ніколи серйозно не ставилася до діалогу чи дипломатії".

"У деяких випадках вони висувають максималістські та нестандартні вимоги. Проте є й інші питання, які вони виносять на обговорення і які могли б стати основою змістовної розмови та дипломатії", - наголосив він.

Блінкен сказав, що в результаті зустрічей у Женеві та Брюсселі цього тижня "ми дали один одному достатньо приводів для роздумів".

"Зараз наш план полягає в тому, щоб повернутися і дуже тісно проконсультуватися з нашими союзниками та партнерами. Я підозрюю, що вони (Росія – ІФ) робитимуть те саме в Москві".