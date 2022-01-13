Події

20:49 13.01.2022

Столтенберг обговорив із Джонсоном ситуацію всередині та навколо України

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Столтенберг обговорив із Джонсоном ситуацію всередині та навколо України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обговорив із прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном безпекову ситуацію в Європі, а також ситуацію всередині та навколо України.

"Поговорив з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, щоб обговорити безпеку в Європі та ситуацію всередині та навколо України. Ми єдині в НАТО, готові захищати один одного і готові знову зустрітися на Раді Росія-НАТО", - написав Столтенберг у Twitter у четвер.

 

 

 

Теги: #велика_британія #україна #нато
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