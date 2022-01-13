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20:11 13.01.2022

Україна розпочинає системну співпрацю з американськими компаніями у сфері ОПК

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Україна розпочинає системну співпрацю з американськими компаніями у сфері ОПК

За сприяння US-Ukraine Business Council відбулася зустріч між профільними українськими відомствами та провідними компаніями оборонно-промислового комплексу США для забезпечення української армії високотехнологічними видами озброєння, військової техніки та розвитку українського ОПК за рахунок партнерства.

Як повідомляє пресслужба Міноборони України, у зустрічі взяли участь міністр оборони України Олексій Резніков, міністр зі стратегічних галузей промисловості України Павло Рябікін, посол України у США Оксана Маркарова, а також представники понад 30 американських корпорацій.

"Це перша зустріч у подібному форматі. Вона була дуже продуктивна. Ми з колегою-міністром Павлом Рябікіним ознайомили представників американських корпорацій із планами наших відомств та потенційними можливостями для співпраці. Це один із конкретних напрямів розвитку стратегічного партнерства зі США", - наводить слова Резнікова. пресслужба відомства.

Серед іншого, обговорювалися актуальні потреби Збройних сил України, зокрема щодо систем зв'язку, управління та автоматизації, аерокосмічних систем, систем ППО/ПРО, ракетного озброєння, спеціалізованих видів боєприпасів, рішень для військово-морських сил, технічної розвідки та РЕБ тощо.

Міністр наголосив, що "побачив загальну зацікавленість у створенні постійно активної платформи для комунікації, щоб налагодити прямий діалог із фахівцями".

"Ми запросили американських партнерів відвідати Україну, щоб ознайомитися з нашими виробничими майданчиками, які можуть надалі виконувати завдання щодо локалізації", - зазначив Резніков.

Зі свого боку Рябікін додав, що минулого року було внесено зміни до законодавства, які відкривають можливість приватизації підприємств ОПК.

"Це створює передумови для залучення інвестицій і модернізації українських виробництв. Що одночасно сприятиме кращому оснащенню нашої армії та розвитку економіки. Ми бачимо простір для партнерства з американськими корпораціями", - наголосив міністр.

 

 

Теги: #сша #опк #співпраця
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