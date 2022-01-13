Події

19:03 13.01.2022

Менше ніж половина американців схвалюють методи Байдена щодо боротьби з COVID-19

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Менше ніж половина американців схвалюють методи Байдена щодо боротьби з COVID-19

Лише 45% американців схвалюють методи президента Джо Байдена в боротьбі з коронавірусом COVID-19, повідомляє в четвер The Hill із посиланням на опитування NewsNation.

Згідно з даними опитування, 55% опитаних зареєстрованих виборців не схвалюють боротьбу з пандемією, яку провадить Байден. При цьому лише 16% респондентів довіряють інформації про вірус, отриманій від президента, і лише 31% довіряє словам провідного фахівця США з інфекційних захворювань Ентоні Фаучі.

Близько 58% американців не схвалюють роботу Байдена на посаді президента загалом. Це збігається з даними опитування Квінніпекського університету, опублікованими в середу, згідно з якими негативно про діяльність нинішнього президента висловилися 57% опитаних, лише 25% схвалили його роботу. Решта респондентів не змогли відповісти.

52% респондентів вважають, що пандемія ніколи не закінчиться, 30% вірять у її закінчення через рік. При цьому 7% американців упевнені, що вона вже закінчилася.

У четвер Байден укотре закликав американців вакцинуватися, а також повідомив, що уряд закупить додаткові 500 млн тестів на COVID-19, які можна буде отримати безкоштовно.

"На додачу до 500 млн тестів, які наразі у процесі придбання, щоб потім їх могли доставити вам додому безкоштовно, сьогодні я даю вказівку моїй команді закупити ще 500 млн тестів для безкоштовного розповсюдження - загалом мільярд тестів для задоволення майбутніх потреб", - заявив президент.

Теги: #коронавірус #сша #опитування #байден
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