Події

18:59 13.01.2022

Глава МЗС Німеччини відвідає Україну 17 січня

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Глава МЗС Німеччини відвідає Україну 17 січня

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок відвідає Україну в понеділок, 17 січня.

Відповідну інформацію агентству "Інтерфакс-Україна" підтвердив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Раніше російські ЗМІ повідомили, що 18 січня Бербок відвідає Москву та проведе переговори з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Канцлер ФРН Олаф Шольц повідомив, що представники "нормандського формату" найближчим часом планують провести нову зустріч, проте, не уточнивши, на якому рівні відбудуться переговори.

"Ми дуже раді, що представники всіх чотирьох сторін незабаром знову зберуться та відновлять підготовчі переговори", - сказав Шольц журналістам у Берліні в четвер.

За його словами, Німеччина та Франція намагаються реанімувати переговори в рамках "нормандського формату". Шольц вважає за необхідне використовувати всі можливі канали переговорів із Росією з метою гарантування "спільної безпеки і територіального суверенітету" держав у Європі.

Переговори щодо врегулювання на Донбасі в "нормандському форматі" провадять Україна, Німеччина, Франція та Росія.

Теги: #бербок_анналена #україна
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