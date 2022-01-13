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17:47 13.01.2022

Ракета SpaceX стартувала на орбіту зі 105 супутниками, серед яких український "Січ"

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Ракета SpaceX стартувала на орбіту зі 105 супутниками, серед яких український "Січ"

Американська важка ракета-носій Falcon 9 у четвер стартувала на орбіту зі 105 супутниками, повідомила компанія-розробник SpaceX.

За даними Державного космічного агентства, Falcon 9 виводить у космос також український супутник "Січ-2-30".

Запуск у рамках місії Transporter 3 було здійснено о 10:25 за часом Східного узбережжя США із 40-го стартового комплексу на космодромі на мисі Канаверал (Флорида).

Ракета має вивести на орбіту 105 малих космічних апаратів майже 30 операторів із двох десятків країн світу. Вага кожного не перевищує 200 кг. Вартість запуску для одного мінісупутника становить $1 млн.

Приблизно через півтори години після запуску їх буде виведено на сонячно-синхронну орбіту.

При цьому через 8 хвилин 27 секунд після старту перший багаторазовий ступінь ракети-носія SpaceX, який використовують для запусків уже вдесяте, повинен буде здійснити керовану вертикальну посадку на космодромі на мисі Канаверал.

Крім того, спеціальні рятувальні судна SpaceX мають виловити з Атлантики дві стулки обтічника головної частини ракети, які після відділення спускатимуться на парашутах.

Це вже другий запуск ракети SpaceX цього року. 7 січня ракета-носій Falcon 9 успішно вивела на орбіту чергову партію із 49 мінісупутників, призначених для продовження розгортання глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink.

Це було 35-те за рахунком виведення на орбіту групи інтернет-супутників із травня 2019 року в рамках проєкту Starlink. Орбітальне угруповання SpaceX уже нараховує 1991 космічний апарат Starlink.

Фото - Coldlife Photography

Теги: #spacex #січ
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