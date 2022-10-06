НБУ ухвалив постанову про відкликання з 10 жовтня банківської ліцензії та ліквідації банку "Січ"

Національний банк України (НБУ) ухвалив постанову про відкликання з 10 жовтня банківської ліцензії та ліквідацію неплатоспроможного банку "Січ", повідомила пресслужба центробанку в четвер.

Відповідне рішення ухвалено постановою правління НБУ №495-рш від 6 жовтня.

Як повідомлялося, правління НБУ 10 серпня 2022 року ухвалило рішення про віднесення АТ "Банк "Січ" до категорії неплатоспроможних у зв'язку із невиконанням фінустановою у встановлений договором термін своїх зобов'язань перед НБУ щодо кредитів рефінансування через недостатність коштів.

У повідомленні на сайті регулятора також наголошується, що банк "Січ" не сплатив відсотки за користування кредитами рефінансування за липень 2022 року, порушивши умови Генерального кредитного договору, укладеного між банком та Нацбанком.

Кожен вкладник банку "Січ" отримає від ФГВФО відшкодування у повному розмірі вкладу, включно з відсотками, нарахованими станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку. Загалом можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам на 1 липня 2022 року становить 1,229 млрд грн.

Банк "Січ" заснований у 2011 році. За даними на сайті банку, його акціонерами на 1 січня 2022 року були Олег Баланда (55,615%), Валерій Роздорожний (31,016%), Андрій Мельник (9,6257%) та Олег Губанов (3,7433%).